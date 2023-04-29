Семье погибшего при теракте на Крымском мосту выплатят миллион рублей Мишустин поручил выплатить миллион рублей семье погибшего при теракте на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выплатить пособие в один миллион рублей членам семьи гражданина, погибшего в результате теракта на Крымском мосту. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, деньги будут переданы в равных долях каждому члену семьи. Средства выделены из резервного фонда.

В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семьи <...> гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи, — сказано в распоряжении.

МЧС России поручено осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств. В феврале правительство опубликовало аналогичное распоряжение о выплате семьям погибших при теракте на Крымском мосту по 1 млн рублей.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге.