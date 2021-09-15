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Семьям жертв авиакатастрофы под Иркутском перечислили по 1 млн рублей

08:10, 16 сентября 2021
Семьям жертв авиакатастрофы под Иркутском перечислили по 1 млн рублей Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Власти Иркутской области перечислили по 1 млн рублей родным погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Распоряжение об оказании материальной помощи семьям жертв катастрофы губернатор области Игорь Кобзев отдал сразу после случившегося. Средства на это выделены из резервного фонда региона.

Самолёт L-410 разбился в тайге в 4 км от аэродрома в Казачинском Иркутской области 12 сентября. На борту воздушного судна находились 16 человек. В результате крушения погибли четыре человека — пилот и трое пассажиров. 15 сентября было объявлено в области днём траура по жертвам катастрофы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат СКР. В качестве основных версий крушения самолёта рассматриваются ошибка экипажа и техническая неисправность. По словам выжившего командира экипажа, L-410 разбился из-за отказа навигации.

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