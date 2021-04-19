Семьям с детьми упростили рефинансирование ипотеки

https://static.news.ru/photo/543e3e52-a1b2-11eb-b71f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам станет проще рефинансировать ипотеку, оформленную с помощью материнского капитала. Правительство упростило эту процедуру семьям с детьми.

Изменения коснулись порядка оформления права собственности на купленное в кредит жильё, сообщили в пресс-службе кабмина.

По прежним правилам, если семья гасила ипотеку, взяв новый кредит на более выгодных условиях в другом банке, она должна была в течение полугода оформить на детей долю в квартире. Такая обязанность возникала из-за того, что первоначальная ссуда считалась погашенной, но не учитывалось то обстоятельство, что люди по-прежнему были связаны финансовыми обязательствами перед кредитной организацией.

Однако банк, одобрявший рефинансирование, в таком случае получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние. И если бы семья перестала выплачивать кредит, обратить взыскание на залоговую недвижимость из-за этого было бы крайне сложно. Чтобы не идти на такие риски, многие банки неохотно шли на рефинансирование ипотеки с маткапиталом. В итоге россияне, имеющие детей, с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент.

Теперь же это несоответствие устранено. Оформлять квартиру на детей можно будет после полного погашения кредита с учётом всех рефинансирований. Банкам станет нечего опасаться, в результате маткапитал перестанет быть преградой для перехода в другой банк с более выгодными ипотечными кредитами.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что льготную ипотеку для семей с детьми планируется расширить на строительство жилых домов. По предварительным данным, ей смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей, а общая сумма субсидий составит около 79 млрд рублей. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительные работы.