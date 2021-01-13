Семьям пропавших членов экипажа «Онеги» выплатили более 12 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8b011220-557c-11eb-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Семьям пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера «Онега» оказана финансовая поддержка на общую сумму более 12 млн рублей. Такая сумма была озвучена на заседании правительственной комиссии во главе с вице-премьером Викторией Абраменко.

Как отмечает телеканал «360», правительство взяло на особый контроль оказание помощи семьям моряков. Материальную и психологическую помощь близким жертв трагедии оказывают в региональной администрации, также поддерживает людей рыболовецкий колхоз имени Калинина, являвшийся собственником судна. Он выплатил 500 тысяч рублей семьям пропавших моряков, а также двум спасшимся рыбакам.

Отмечается, что члены семей всех 17 пропавших рыболовов в последние дни 2020 года получили страховые выплаты. Денежная помощь переведена 25 получателям, общая сумма выплат составила 12,47 млн рублей.

В настоящий момент ещё по 11 членам семей идёт сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования, — сообщает источник.

Трагедия произошла 28 декабря, по предварительной информации, судно «Онега» затонуло в Баренцевом море, потеряв устойчивость из-за обледенения. Поисково-спасательная операция проводилась не только на воде, но и с воздуха. Два рыбака, Владислав Буторин и Руслан Катюхин, смогли спастись. Их доставило в порт судно «Войково», которое первым прибыло на место катастрофы. Судьба оставшихся 17 членов экипажа остаётся неизвестной.

В результате проведения поисково-спасательной операции тел погибших обнаружено не было. Два судна 1 января вели совместный поиск. Однако они не нашли ни пострадавших, ни обломков траулера. По информации на 2 число, ситуация осталась без изменений. Поиски прекратились в полночь.

Ранее NEWS.ru писал, что шестеро моряков из экипажа российского рыболовецкого судна «Николай Солодчук», требовавших репатриации из Намибии и погашения долгов по зарплате, вылетели в РФ. Пятеро человек получили полный расчёт, шестому ещё перечисляют заработанное.

Моряки обратились в ДВРО РПСМ с просьбой о помощи в возвращении на родину и получении задолженностей по зарплате, сумма которых составляет около 20 млн рублей, в октябре. При этом они отметили, что их контракты истекли ещё в начале 2020 года.