Семьям погибших при восстановлении ДНР предложили выплатить по 3 млн рублей

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Мособлдумы на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о выплате 3 млн рублей семьям погибших при восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Донбассе по-прежнему совершаются попытки диверсий и обстрелов, сообщают «Вести Подмосковья».

Пришло время восстанавливать освобожденные части Донбасса. Мы не можем ждать окончания специальной военной операции и полного возвращения территориальной целостности ДНР и ЛНР: мирные граждане должны скорее вернуться к привычной жизни. Бои там закончены, но диверсии и попытки обстрелов остаются, — рассказал Брынцалов.

Он пояснил, что законопроект предусматривает единовременную выплату 3 млн рублей, которая распределяется в равной доле между членами семьи погибшего при восстановлении Донбасса.

Губернатор Роман Старовойт ранее заявил, что Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Он добавил, что власти российского региона уже направили туда cпециалистов, которые окажут району неoбходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года. Старовойт сообщил, что сейчас внимание сконцентрировано на помощи району в подготовке к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений.