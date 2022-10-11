Семьям мобилизованных рассказали, как получить отсрочку по кредитам «МК»: отсрочка по кредитам будет действовать только на период участия в боевых действиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону о кредитных каникулах, мобилизованные и добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, и члены их семей имеют право на отсрочку по кредитам или на уменьшение размеров ежемесячных платежей, пишет «МК в Великом Новгороде». Для этого заемщикам необходимо обратиться в кредитные учреждения не позднее 31 декабря 2023 года, однако льгота будет действовать только на период участия в боевых действиях.

Как сообщается, дата начала льготного периода определяется самим заемщиком, однако она не может быть установлена раньше даты объявления мобилизации — 21 сентября. Обратиться за отсрочкой платежей мобилизованные и члены их семей — супруги или дети не старше 23 лет — смогут не позднее 31 декабря 2023 года.

Кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота будет действовать только на срок военной службы. Также еще на 30 дней после возвращения из зоны СВО. В том случае, если мобилизованный за это время получил ранения, то кредитные каникулы продлеваются на все время лечения.

При этом данная отсрочка никак не повлияет на кредитную историю. Период участия мобилизованных в СВО учитываться не будет, кредитный рейтинг заемщиков не ухудшится.

Когда придет время снова выплачивать долг, банк предоставит новый график. Отсроченные платежи нужно внести после погашения по графику, то есть в конце срока. Размер ежемесячных платежей не увеличится.

7 октября президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции на Украине (СВО) право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос о кредитной амнистии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, прорабатывается на правительственном уровне. Представитель Кремля пояснил, что данный вопрос относится к экономическому сектору, поэтому «очень важно там все просчитать».