Семьям мобилизованных будут по-новому считать оплату коммунальных услуг Кабмин: семьи мобилизованных не будут платить за них коммунальные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи мобилизованных в ВС России граждан, у которых в квартирах не установлены счетчики, не будут оплачивать газ и воду за уехавших на СВО родственников, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Сейчас счета за газ и воду рассчитывают по числу формально проживающих в таких квартирах человек.

Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции, — подчеркнули в правительстве.

Семьям мобилизованных россиян для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию. Необходимо будет предъявить выписку из военкомата с подтверждением того, что родственник находится в зоне СВО.

Ранее стало известно, что мобилизованные россияне будут служить «до достижения целей СВО». Зампредседателя партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский пришел к такому выводу на основе ответа администрации президента.

Вишневский пояснил, что соответствующий ответ был предоставлен после его обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать постановление об отмене частичной мобилизации. Он отметил, что 647-й указ, которым был дан старт соответствующему процессу, продолжает действовать. Кроме того, утверждает депутат, именно этот документ укладывается в понятие «действующего законодательства».