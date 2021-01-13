Семьям медработников, умерших от COVID, могут начать выплачивать пенсии

https://static.news.ru/photo/ce6c9dc2-558b-11eb-9e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается выплачивать пенсии семьям медицинских работников, погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своём боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным, — приводит слова Миронова пресс-служба фракции.

Миронов отмечает, что существует проблема достоверной статистики жертв пандемии среди врачей и медперсонала. Лидер «СР» пояснил, что в разных инстанциях называются разные цифры, и данные порой противоречат друг другу.

Согласно информации Минздрава, в течение декабря 2020 года в России от коронавируса скончались 395 медработников. Но по данным, которые собирают сами медики, на деле число погибших больше почти вдвое. Миронов заметил, что смертность врачей от COVID-19 в любом случае является аномально высокой по мировым меркам. Это, уверен депутат, накладывает дополнительные обязательства на государства в отношении поддержки родных и близких медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что борьбу с COVID-19 необходимо вести сообща с другими странами, чтобы предотвратить появление новых мутаций вируса. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является вакцинация населения России. По словам учёного, «сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар».