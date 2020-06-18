Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

https://static.news.ru/photo/764410f0-b188-11ea-954e-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Александр Добровинский/facebook.com

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александров Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.

Защитник обратился к вдове покойного и его брату из-за непрекращающихся спекуляций на тему того, что близкие Захарова якобы согласились принять денежные средства.

И Маргарита Захарова, и Валерий Захаров написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна. Нужен исключительно справедливый суд, — сообщил RT Добровинский.

Маргарита Захарова подчеркнула, что семья погибшего не будет принимать компенсацию от артиста и не приемлет мирного урегулирования ситуации.

Накануне адвокат актёра Александр Мельцев сообщил, что Михаил Ефремов может выплатить потерпевшей стороне до трёх миллионов рублей. По его словам, это максимальная цифра взыскания материального и морального ущерба в ДТП, даже в случае наличия иждивенцев у жертвы аварии. В среднем, по его словам, виновник аварии выплачивает в качестве компенсации от 600 тысяч до миллиона. Цифру в 100 миллионов рублей он назвал экстраординарной. Юрист сообщил, что не слышал о такой компенсации ни по каким делам.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.