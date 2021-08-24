В метро Москвы напали на семью мальчика с аутизмом из-за занятого места

В московском метро семья из трёх человек напала на другую, в которой был подросток с аутизмом, из-за того что он недостаточно быстро уступил место. Об этом пишет «Подъём».

Женщина сказала Ване грубо: «Мальчик, подвинься, нам тут три места надо». Ваня стал двигаться, ещё полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел, — рассказала мать подростка Анна.

На её слова об особенностях развития сына, прозвучал ответ: «Правильно тебя бог наказал». Затем отец ребёнка сделал замечание, и молодой человек ударил его сзади в голову. Женщины тоже полезли в драку.

На следующей станции полиция вывела нападавших из вагона, в отделении они написали заявление о нападении на них. Позже стало известно, что молодой человек предложил обойтись без судебных разбирательств.

Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: «Не замнём», — сообщила Анна.

Ранее жительница Санкт-Петербурга агрессивно попыталась выгнать с детской площадки своего двора детей с аутизмом — воспитанников местного центра инклюзивных проектов «Какая разница».