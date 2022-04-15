Семья в Истре возьмёт под опеку детей из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу навестил семью в городском округе Истра, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР

Семья в Истре возьмёт под опеку двух девочек из Донбасса, сообщает «360». Ольга и Александр воспитывают уже шестерых приёмных детей, и они первыми из 11 семей Подмосковья примут сирот из ДНР. Пару навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и поблагодарил за их помощь людям.

Дети из Донбасса находятся в очень тяжёлых и, можно сказать, даже нечеловеческих условиях. К сожалению, это не от них зависящие условия. Мы готовы принять их в свою семью, протянуть руку помощи, — рассказала Ольга.

Ей 51 год, Александру 67. Они стали опекунами семь лет назад, когда приняли 14-летнюю Кристину, пятилетнюю Яну и семилетнего Алексея. Затем ещё Александру, Ваню, Егора и Максима. Кристина уже вышла замуж и родила сына.

Супруги даже не видели фотографии сирот из ДНР, но согласились их принять. Девочки приедут уже через неделю.

Ранее Андрей Воробьёв сообщил о старте программы помощи детям-сиротам из Донбасса. По словам главы региона, главная задача программы — найти родственников или семью, в которой каждому ребёнку будет комфортно и спокойно. Он добавил, что в проекте участвует детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, которая обладает максимально полными данными о ребятах.