https://static.news.ru/photo/1991618c-3613-11ea-92f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники семилетнего мальчика из Нижнего Тагила добиваются ареста его убийцы, который на данный момент находится под подпиской о невыезде. Ребёнок, пять месяцев пролежавший в реанимации с пулей в голове, скончался 12 января. Трагедия произошла летом 2019 года, когда пьяный мужчина задел мальчика, стреляя по банкам на улице.

Убийца семилетнего Егора находится на свободе и практически не общается с семьёй убитого, рассказала его сестра Алина Коркунова.

В начале сентября он 30 тысяч перевёл и больше ни извинений никаких, ничего не было, — заявила девушка.

По словам мужчины, он не думал, что там, куда он стрелял, были дети, хотя девушка утверждает, что на тарзанке находились не менее 15 человек. Они кричали и играли, их в любом случае было слышно, рассказала она «360».

Уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили ещё летом, но далее им никто не занимался, пока ребёнок не умер, добавила сестра убитого.

13 января стало известно, что по факту смерти ребёнка следователи проведут проверку и судмедэкспертизу.

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