https://static.news.ru/photo/31a7d30e-27c8-11ea-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Теплоухов Фото: Новый Уренгой/vk.com

Родственники Сергея Теплоухова, который не вернулся домой после вахты на Ямале, считают, что он мог попасть в рабство, а полиция бездействует.

Как пишет URA.RU, семья Теплоухова обратилась за помощью к Первому каналу в программу «Мужское/Женское». В обращении они также рассказали, что полицейские приняли заявление о пропаже, но по необъяснимым причинам бездействуют.

Полиция на наши вопросы не отвечает, никак не контактирует, даже мешает. Как будто они не заинтересованы в его поиске. Мы написали обращение в прокуратуру Нового Уренгоя, а также в Москву, но это не дало результатов, — рассказали родственники.

Кроме того, они рассказали, что кто-то удаляет все данные с Google-аккаунта Сергея. По мнению семьи, за пропажей мужчины стоят «серьёзные люди, которые держат людей в рабстве».

32-летний волгоградец пропал в начале декабря. Теплоухов должен был вылететь домой из Нового Уренгоя, но пропустил рейс. Среди его особых примет в ориентировке указан тонкий шрам в виде царапины с правой стороны возле носа.

В УМВД по ЯНАО сообщили, что дело передано в Следственный комитет, а Сергея ищут полицейские, спасатели и другие службы.

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