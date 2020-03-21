https://static.news.ru/photo/a865bca8-6b5d-11ea-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей официальной станице в социальной сети рассказала, что вся её семья вместе с котом находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Парламентарий также призвала и других россиян придерживаться соответствующих мер безопасности.

Поклонская рассказала, что недавно общалась со своими друзьями из Италии. Она спросила у них, можно ли им чем-то помочь. В ответ итальянцы заявили, что граждане РФ в настоящее время могут изменить ситуацию в своей стране и спасти многие человеческие жизни. Друзья депутата отметили, что на данном этапе самоизоляция работает.

Мы все видим, какие серьёзные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот, — написала Поклонская в Instagram.

По словам депутата, россияне смогут пройти тяжёлый этап распространения вируса с минимальными потерями, если каждый житель страны проявит дисциплинированность.

Как ранее передавал NEWS.ru, Наталья Поклонская решила собрать большой круг друзей и отметить свой личный праздник. Однако планам парламентария помешал бушующий по всему миру коронавирус.