Семья погибшего Захарова отказалась принимать деньги от Ефремова

https://static.news.ru/photo/c08b3924-ad62-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Насонов/РИА Новости

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, спровоцированного актёром Михаилом Ефремовым, отказалась принимать извинения и деньги от виновника аварии.

Извинения семьёй де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулём — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем, — сообщил Telegram-каналу LifeShot адвокат семьи.

Он уточнил, что родственники погибшего «намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда».

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, сев за руль пьяным, записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он пообещал помочь родственникам Захарова, подчеркнув, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину».

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашнем арестом, на него заведено уголовное дело за нарушение ПДД.