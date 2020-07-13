Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова отказалась от гонорара за ток-шоу

https://static.news.ru/photo/cac772f6-c4fd-11ea-b468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Насонов/Global Look Press

Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказывались от денег за участие в ток-шоу, заявил адвокат семьи Александр Добровинский. Такое заявление было сделано на фоне сообщений, распространённых в ряде СМИ о гонорарах его клиентов за выступления на телевидении.

Когда мы начали работать, я задавал этот вопрос. Насколько мне известно, они отказались от денег, — рассказал Добровинский, слова которого приводит РИА Новости.

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что кинопродюсер Марк Рудинштейн рассказал, сколько зарабатывает семья Сергея Захарова за участие в телешоу. По его словам, гонорар составляет по 350 тысяч рублей.