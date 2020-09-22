Семья погибшего в ДТП с Ефремовым учредит фонд помощи жертвам аварий

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, занимается созданием фонда его памяти для оказания материальной помощи родным жертв автоаварий. Об этом 23 сентября заявил адвокат Александр Добровинский.
Во время моей встречи с семьёй Захаровых принят ряд очень важных решений. Одно из них — это создание фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время ДТП, — цитирует ТАСС защитника.
ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. После приговора осуждённый отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
Новый адвокат актёра рассчитывает, что тот в ходе апелляции получит условный срок в связи с признанием вины, писал NEWS.ru.