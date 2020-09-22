Семья погибшего в ДТП с Ефремовым учредит фонд помощи жертвам аварий

https://static.news.ru/photo/f861f38e-fd7f-11ea-aef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, занимается созданием фонда его памяти для оказания материальной помощи родным жертв автоаварий. Об этом 23 сентября заявил адвокат Александр Добровинский.

Во время моей встречи с семьёй Захаровых принят ряд очень важных решений. Одно из них — это создание фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время ДТП, — цитирует ТАСС защитника.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. После приговора осуждённый отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актёра рассчитывает, что тот в ходе апелляции получит условный срок в связи с признанием вины, писал NEWS.ru.