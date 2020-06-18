Семья погибшего в ДТП с Ефремовым покажет переписку с отказом от помощи

https://static.news.ru/photo/a68b2c6e-b177-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, разрешила своему адвокату опубликовать переписку, в которой отказывается принять денежную компенсацию от виновника аварии.

Как рассказал ТАСС адвокат семьи Александр Добровинский, он вновь обратился к вдове покойного и его брату, чтобы уточнить их решение по данному вопросу. В последнее время в СМИ появилось много домыслов, что якобы родственники погибшего готовы принять материальную помощь. По словам защитника, Валерий Захаров подтвердил, что решение не изменилось, никаких компенсаций семья принимать не будет. То же самое сообщила и вдова Захарова.

Никакого мирного урегулирования быть не может. Мы хотим справедливости, — сказала она.

Накануне адвокат актёра Александр Мельцев сообщил, что Михаил Ефремов может выплатить потерпевшей стороне до трёх миллионов рублей. По его словам, это максимальная цифра взыскания материального и морального ущерба в ДТП, даже в случае наличия иждивенцев у жертвы аварии. В среднем, по его словам, виновник аварии выплачивает в качестве компенсации от 600 тысяч до миллиона. Цифру в 100 миллионов рублей он назвал экстраординарной. Юрист сообщил, что не слышал о такой компенсации ни по каким делам.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.