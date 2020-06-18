Семья погибшего в ДТП с Ефремовым покажет переписку с отказом от помощи

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, разрешила своему адвокату опубликовать переписку, в которой отказывается принять денежную компенсацию от виновника аварии.
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Никакого мирного урегулирования быть не может. Мы хотим справедливости, — сказала она.
Накануне адвокат актёра Александр Мельцев сообщил, что Михаил Ефремов может выплатить потерпевшей стороне до трёх миллионов рублей. По его словам, это максимальная цифра взыскания материального и морального ущерба в ДТП, даже в случае наличия иждивенцев у жертвы аварии. В среднем, по его словам, виновник аварии выплачивает в качестве компенсации от 600 тысяч до миллиона. Цифру в 100 миллионов рублей он назвал экстраординарной. Юрист сообщил, что не слышал о такой компенсации ни по каким делам.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.
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