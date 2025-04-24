Семья подсела на этот минтай! Готовим хрустящие кусочки с медовым соусом! Филе минтая — нежное, сочное, без костей! Этот рецепт обожают даже те, кто не любит рыбу! Рыбка получается изумительной с хрустящей корочкой из копченой паприки, а готовится за 20 минут.
Ингредиенты
- 500 г филе минтая
- 3 ст. л. муки или кукурузного крахмала
- 1 ч. л. копченой паприки
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 лимон (сок + дольки для подачи)
Секретный соус
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ч. л. меда
- Укроп (мелко нарезать)
Приготовление
1. Подготовка рыбы. Филе промокните бумажным полотенцем, разрежьте на порционные куски. Сбрызните лимонным соком (1 ст. л.), оставьте на 5 минут.
2. Панировка. Смешайте муку, паприку, чеснок, соль и перец. Обваляйте каждый кусочек рыбы в смеси (не стряхивайте излишки).
3. Жарка. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте рыбу, жарьте 4–5 минут до золотистой корочки. Переверните, готовьте еще 3 минуты.
4. Подача. Выложите на тарелку с дольками лимона. Для соуса смешайте все ингредиенты.
КБЖУ на порцию (без соуса): 185 ккал | 22 г белков | 5 г жиров | 10 г углеводов.
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