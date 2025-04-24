Семья подсела на этот минтай! Готовим хрустящие кусочки с медовым соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья подсела на этот минтай! Готовим хрустящие кусочки с медовым соусом! Филе минтая — нежное, сочное, без костей! Этот рецепт обожают даже те, кто не любит рыбу! Рыбка получается изумительной с хрустящей корочкой из копченой паприки, а готовится за 20 минут.

Ингредиенты

500 г филе минтая

3 ст. л. муки или кукурузного крахмала

1 ч. л. копченой паприки

1/2 ч. л. сушеного чеснока

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

2 ст. л. растительного масла

1 лимон (сок + дольки для подачи)

Секретный соус

3 ст. л. сметаны

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ч. л. меда

Укроп (мелко нарезать)

Приготовление

1. Подготовка рыбы. Филе промокните бумажным полотенцем, разрежьте на порционные куски. Сбрызните лимонным соком (1 ст. л.), оставьте на 5 минут.

2. Панировка. Смешайте муку, паприку, чеснок, соль и перец. Обваляйте каждый кусочек рыбы в смеси (не стряхивайте излишки).

3. Жарка. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте рыбу, жарьте 4–5 минут до золотистой корочки. Переверните, готовьте еще 3 минуты.

4. Подача. Выложите на тарелку с дольками лимона. Для соуса смешайте все ингредиенты.

КБЖУ на порцию (без соуса): 185 ккал | 22 г белков | 5 г жиров | 10 г углеводов.

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