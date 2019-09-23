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Командир самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле возле аэропорта Жуковский, Дамир Юсупов рассказал, что его семья не станет переезжать в квартиру, пожаренную властями Свердловской области.

По его словам, дети пошли в школу и садик, поэтому в ближайшее время не планируется менять место жительства, передаёт URA.RU .

Мы очень благодарны за этот подарок, — подчеркнул он.

Пилот добавил, что решение о судьбе нового жилья ещё не принято.

15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.

Как ранее писал News.ru, бизнесмены Свердловской области подарили экипажу квартиры.