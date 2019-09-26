https://static.news.ru/photo/fb474eea-e062-11e9-b121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Решение Никулинского суда Москвы о вынесении предупреждения Елене и Петру Хомских за посещение не согласованного с властями митинга с детьми является незаконным и необоснованным, считает их адвокат Татьяна Сустина. Она обжаловала соответствующее постановление.

По её словам, этот прецедент имеет потенциал для сдерживания россиян от посещения акций протеста, передаёт ТАСС.

Его сдерживающий эффект нарушает право граждан собираться мирно, — подчеркнула она.

2 сентября Лефортовский суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Надзорное ведомство требовало лишить Хомских родительских прав за то, что они вышли с ребёнком на митинг 27 июля и передали его «третьему лицу», тем самым подвергли его опасности и «злоупотребили родительскими правами». Сами супруги утверждают, что не принимали участие в акции, а просто гуляли по бульварам.

Ранее News.ru писал, что суд не стал лишать родительских прав семью Хомских за участие в митинге и ограничился вынесением предупреждения. Прокуратура подала апелляцию на это решение.