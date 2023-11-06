Семья Noize MC сдала в аренду его квартиру в Москве SHOT: Noize MC зарабатывает на сдаче российской недвижимости в аренду

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Telegram-канал SHOT пишет, что Анна Алексеева, жена российского рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сдала в аренду его однокомнатную квартиру, расположенную на Васильцовском Стане в Москве. По данным канала, в жилье площадью 42 кв. м въехал молодой минчанин.

По данным SHOT, пара не размещала объявления о сдаче недвижимости в аренду — квартирант, который работает барменом, нашелся через знакомых. Telegram-канал оценил стоимость аренды такого жилья в 40 тысяч рублей в месяц. Если же семья рэпера захочет продать квартиру, то ее цена будет стартовать от 14 млн рублей, отмечает SHOT.

Также SHOT стало известно, что сама Алексеева владеет трехкомнатной квартирой, расположенной возле Нескучного сада на улице Вавилова. Площадь недвижимости составляет 109 кв. м. По данным Telegram-канала, стоимость такого жилья превышает 87 млн рублей. В сообщении отмечается, что там же у семьи музыканта есть машиноместо (от 2,3 млн рублей) и 13-метровая кладовая на минус втором этаже (от 2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что рэпер Noize MC избавляется от оставшегося в России имущества. Музыкант продал перекупщикам свой внедорожник, которым владел около 10 лет, за 2,1 млн рублей.