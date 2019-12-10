Родственники бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя.
По словам брата супруги Лужкова Елены Батуриной, политик уехал за границу накануне. Бывший градоначальник выглядел хорошо.
Вчера тоже всё было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России, —
цитирует«ПолитЭксперт» слова родственника Лужкова.
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».
Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.
Как ранее сообщал NEWS.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.
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