https://static.news.ru/photo/952c19a8-1b3e-11ea-b52d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя.

По словам брата супруги Лужкова Елены Батуриной, политик уехал за границу накануне. Бывший градоначальник выглядел хорошо.

Вчера тоже всё было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России, — цитирует «ПолитЭксперт» слова родственника Лужкова.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.