Семейная пара из Москвы Александр и Селена Зурбаганские с 2014 года ведут кочевой образ жизни, и больше года назад перебрались в Крым, где соорудили себе дом на дереве.
В прошлом Александр был директором строительной фирмы, а Селена работала на финансовом рынке и занималась юриспруденцией. Однако супруги сознательно поменяли жизнь в центре Москвы на путешествия.
Мы просто живём так, как нам нравится, — говорят супруги.
Семья готовит еду и спит в доме на колёсах, а в «доме на ветках» лишь отдыхает,
Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму торжественно встретили первый за пять лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе.
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