https://static.news.ru/photo/2b3af822-2802-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Александр и Селена Зурбаганские Фото: sasha_zurbagansky/instagram.com

Семейная пара из Москвы Александр и Селена Зурбаганские с 2014 года ведут кочевой образ жизни, и больше года назад перебрались в Крым, где соорудили себе дом на дереве.

В прошлом Александр был директором строительной фирмы, а Селена работала на финансовом рынке и занималась юриспруденцией. Однако супруги сознательно поменяли жизнь в центре Москвы на путешествия.

Мы просто живём так, как нам нравится, — говорят супруги.

Семья готовит еду и спит в доме на колёсах, а в «доме на ветках» лишь отдыхает, сообщает «Крым. Реалии».

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму торжественно встретили первый за пять лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе.