Семья Хайди Клум сняла фильм ужасов в честь Хеллоуина

https://static.news.ru/photo/db34928a-1b98-11eb-9de5-fa163e074e61_660.jpg Фото: heidiklum/instagram.com

Бывшая топ-модель Хайди Клум показала, как можно весело провести Хеллоуин, несмотря на пандемию коронавируса. Вместе со своей семьёй она сняла небольшой фильм ужасов.

Пятиминутный ролик под названием «Хайди делает Хеллоуин» Клум разместила в своём Instagram. Он уже набрал более 800 тысяч просмотров.

Клип начинается с того, что Клум, её муж Том Каулитц и четверо детей жалуются на то, как пандемия испортила 2020 год, сделав его худшим в истории. В итоге Клум решает, что семья должна отпраздновать Хеллоуин дома в этом году, и приступает к пошиву костюмов из того, что она купила больше всего в марте — туалетной бумаги.

Но когда часы пробивают полночь, Каулитц и дети превращаются в зомби и преследуют Клум по дому, вынуждая ее придумывать серию маскировок.

В разговоре с USA Today о самодельном фильме ужасов Клум отметила , что хотела показать людям, что, несмотря на то, что в этом году они не могут собираться большими группами, всё же можно проявить творческий подход и отпраздновать Хеллоуин дома со своими близкими.

Как писал NEWS.ru ранее, культовый американский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино в разговоре с журналистами рассказал, какой фильм он хотел бы порекомендовать всем для просмотра на Хеллоуин.