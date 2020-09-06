Семиклассница сняла на видео учителя, мастурбирующего во время урока

https://static.news.ru/photo/8a15d66a-f03d-11ea-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Рязанской области учитель мастурбировал во время урока перед семикласницей. Школьница сняла это на видео и пожаловалась матери.

Как сообщает портал RG62.iNFO, инцидент произошёл в Ключанской средней школы Кораблинского района. Во время развратных действий преподавателя 13-летняя девочка находилась одна в классе.

После того, как девочка рассказала о происшествии маме, та обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что это уже не первый случай развратных действий 54-летнего преподавателя, но раньше доказательств у девочки не было. Телефон с камерой у неё появился недавно.

Во время ожидания прибытия сотрудников полиции, руководство школы пыталось убедить родительницу не выносить «сор из избы». Прибывшие полицейские, провели необходимые оперативно-профилактические мероприятия с участием понятых. Известно, что Следственный комитет организовал проверку.

Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.

Когда о возможной связи Натарова с несовершеннолетней узнали журналисты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить чиновника с должности помощника главы Россельхознадзора. Его требование было исполнено. Следствие направило ходатайство об аресте бывшего чиновника.