Семигин против Позднякова. Зачем депутат отсудил у блогера 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Семигин

Депутат Госдумы Геннадий Семигин отсудил у блогера Владислава Позднякова, пишущего регулярно патриотические посты, 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Что известно об их конфликте, почему ответчик не знал о суде?

Почему Семигин подал в суд на Позднякова

По данным Telegram-канала Baza, Семигин отсудил у Позднякова полмиллиона рублей за пост о действиях сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова.

«В октябре 2023 года на сайте общественного движения „Патриоты России“ появились сообщения, в которых организация якобы поддерживала избиение Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым. В посте говорилось, что сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых. На публикацию обратил внимание блогер Владислав Поздняков. Он опубликовал скрины у себя в канале и высмеял главу „Патриотов России“ Геннадия Семигина», — говорится в сообщении канала.

Геннадий Семигин спустя три дня после появления статьи на сайте «Патриотов России» опубликовал заявление, в котором назвал произошедшее диверсией и сообщил о взломе ресурса. В ответ Поздняков написал новый пост, в котором вновь нецензурно высказался в адрес парламентария.

Затем депутат подал в суд на Позднякова. По словам адвоката Геннадия Семигина, они пытались связаться с блогером, но тот им не ответил, пишет Baza.

Судебный процесс в Балаковском районном суде (блогер Поздняков зарегистрирован в Балаково) шел с 3 апреля 2024 года. Ответчик на заседаниях не присутствовал, так как, по его собственным утверждениям в Telegram-канале, проживает за пределами Российской Федерации.

Суд 21 июня вынес решение в пользу депутата. Поздняков обязан выплатить Семигину компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, удалить содержащие оскорбительные высказывания посты, а также платить по тысяче рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда в случае, если посты не будут удалены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Геннадий Семигин

Что сказал Поздняков о суде с Семигиным

Владислав Поздняков в своем Telegram-канале сообщил, что ничего не знал о суде в Балаково.

«Я узнал о суде только сегодня, когда он уже был в самом разгаре. Никто не поставил в известность ни моих родственников, ни меня самого. На „Госуслугах“ также нет ни одного письма. Вопрос: как я вообще должен был узнать о суде? Я даже обжаловать его не могу. Так как больше пяти лет проживаю за границей», — сообщил он.

Блогер также обратил внимание, что не знает, как оплачивать штраф, поскольку у него нет активов в России.

Автор Telegram-канала «МИГ России» предположил, что Геннадий Семигин подал в суд на Позднякова из-за того, что «ему очень нужны деньги».

«Семигин снова в эфире! Снятый с должности председателя комитета Госдумы Геннадий Семигин после конфуза с „Топазом“ подал в суд на блогера Позднякова. Видимо, ему очень нужны деньги. Наверное, много кому должен. Думайте!» — говорится в сообщении канала.

Какие подробности дела рассказал адвокат Семигина

Адвокат депутата Андрей Амбарцумов рассказал 164.RU, что в судебном процессе сторона истца представила доказательства, что взлом сайта «Патриотов России» действительно был. По его словам, спорный текст провисел несколько дней, так как администраторы сайта не работали в выходные дни.

«Я могу понять, что это вызывает недоверие. Когда человек опаздывает на работу, он говорит, что в лифте застрял или колесо пробил. Обычно такому не верят, но такое бывает в действительности», — отметил Амбарцумов.

Адвокат также не исключил, что Семигин может подать новые иски на Позднякова.

«Как мы знаем, он не сильно сдерживает себя в выражениях, так что, может, и будут», — отметил Андрей Амбарцумов.

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