Семьи жертв ЧП в воинской части в Забайкалье требуют от Шамсутдинова 36 млн

https://static.news.ru/photo/af29b056-49c6-11eb-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приговор по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в убийстве восьмерых сослуживцев, вынесут в 2021 году. К фигуранту заявлены иски от семей жертв расстрела, общая сумма превысила 36 млн рублей. Дело рассматривает 2-й Восточный военный суд (Чита, Забайкальский край).

Во время заседания, прошедшего 29 декабря, состоялось обсуждение вердикта коллегии присяжных, а также судьбы гражданских требований к задержанному. Однако дальнейшее обсуждение исков невозможно без присутствия потерпевших. Они получили повестки, а само слушание перенесли до 18 января 2021 года, передаёт Lenta.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Кроме того, военная прокуратура имеет право требовать от Шамсутдинова компенсировать затраты на лечение пострадавших, а также процессуальные издержки, например — оплату услуг назначенного адвоката. Юриста предоставили обвиняемому сразу после задержания. Минобороны РФ сразу после ЧП перечислило родным погибших по 6,3 млн рублей, но данные суммы не учтут во время рассмотрения гражданских исков.

Накануне присяжные признали рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве. Однако, по их мнению, он заслуживает снисхождения. Прокуратура придерживается противоположного мнения — «жалеть» фигуранта нельзя. Прения сторон начались 22 декабря 2020 года во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019-го. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Юристы также настаивают на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считают недопустимыми. Кроме того, по словам адвоката, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения, писал NEWS.ru.