Назван размер денежной помощи семьям погибших при нападении в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился помочь родным пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете. Средства выделят из резервного фонда Правительства Пермского края. Об этом сообщает РБК. В результате нападения погибли шесть человек и пострадали 24 человека.

Семьи погибших получат по одному млн рублей, родные раненых — по 500 тысяч рублей. Тем, кто получил травмы, выплатят по 100 тысяч рублей.

Помочь пострадавшим может любой через пожертвование на счёт Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Стрельба произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя случившееся, рассказал NEWS.ru, что делать при таком нападении. Нужно сразу убежать и «спрятаться где угодно». Он отметил, что «геройство» в этой ситуации никому не нужно. Необходимо закрыть двери, забаррикадировать вход, отойти от окон и дверей.