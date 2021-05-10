Семьи погибших в казанской школе получат по 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b1fee8ca-b24c-11eb-8cf9-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани получат материальную поддержку властей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана Лилию Галимову.

Решение было принято правительством республики по поручению главы региона Рустама Минниханова. Уточняется, что семьи погибших получат по миллиону рублей, родственники тяжело и средней степени раненых — по 400 тысяч, близкие легко раненых — по 200 тысяч.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли по последним данным восемь человек, кроме того 21 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.