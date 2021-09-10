Семьи погибших при взрыве под Ельцом получат по 1 млн рублей

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что семьи погибших при взрыве газа в доме посёлка Солидарность получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Семьям погибших принято решение выделить по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших — по полмиллиона, — сказал он в разговоре с журналистами.

Артамонов уже прибыл на место происшествия.

Взрыв в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом произошёл ночью 11 сентября. В результате погибли три человека — двое взрослых и 11-летний ребёнок. Ещё пять человек пострадали, они госпитализированы.

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования. Согласно предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.