Семьи погибших при взрыве газа в Ногинске получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по одному миллиону рублей, раненые — от 100 до 500 тысяч. Выплатить компенсации распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По поручению Губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей — в зависимости от степени их тяжести. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что у жителей есть всё необходимое, горячее питание и тёплые вещи. Их на время разместят в доме отдыха «Боровое» или в съёмных квартирах рядом, а кто захочет, может остаться у родственников. Кроме того, будут отремонтированы пострадавшие от взрыва машины.

В результате взрыва и обвала здания погибли два человека, пострадали, по последним данным, девять — в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.