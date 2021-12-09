Семьи погибших при стрельбе в МФЦ Москвы получат по 1 млн рублей

Семьи двух человек, погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ, получат от властей города по 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте правительства столицы.

Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего), — говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, материальную помощь получат также пострадавшие в результате инцидента. Каждому из них будет выплачено по 500 тысяч рублей.

Исполнять распоряжение мэра будет департамент труда и соцзащиты населения Москвы, а контроль возложен на заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Кроме того, Собянин поручил ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» обеспечить в качестве меры соцподдержки ежемесячную выплату детям погибшего работника центра. Она будет производиться до достижения ими совершеннолетия.

Стрельба в МФЦ произошла 7 декабря. Огонь по персоналу и посетителям центра открыл бывший офицер СВР Сергей Глазов. В результате погибли сотрудник и охранник МФЦ и ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Ранее сообщалось, что у одного из погибших остались маленькие дети. Собянин заверил, что власти Москвы окажут им «полную поддержку и заботу».