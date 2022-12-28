Семьи мобилизованных смогут бесплатно вылечиться от бесплодия Адвокат Трунов: семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия

Фото: Pagliarulo/Tamtam/Ropi

Семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получат бесплатную квоту не лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. Об этом ТАСС рассказал президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. По его словам, подобное стало возможно после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников спецоперации.

Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы, — сообщил Трунов.

Он добавил, что в настоящее время адвокатская организация намерена обратиться по данному вопросу в интересах нескольких пар, чьи мужья призваны на СВО по мобилизации.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что женщине нужно захотеть, чтобы родить. Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос о проблеме бесплодия в регионе. В целом в России по статистике каждая пятая пара бесплодна. Чтобы стать родителями, многие готовы на все — платить большие деньги, подвергать себя сложным медицинским манипуляциям.