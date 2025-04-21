Семьи бойцов ВСУ массово пишут российским силовикам Родные украинских солдат пишут жалобы российским силовикам на командиров ВСУ

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ВС Украины

Родственники украинских военнослужащих жалуются на командиров ВСУ через чат-бот российских силовиков в Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Ежедневно к ним обращаются порядка 100 человек, с каждым проводятся психологические беседы. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ. Фактически превратился в центр психологической помощи. Выслушиваем, какие нехорошие командиры ВСУ и так далее, — рассказал представитель силовых структур.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что ВСУ весной 2022 года по приказу командования оборудовали позиции в жилых районах Мариуполя. Так, огневые точки и наблюдательные посты часто размещались в школах и районах, где продолжали жить мирные жители.

Другой плененный солдат обратился к сослуживцам и призвал их развернуть оружие против руководства страны. По его словам, командование ВСУ «пускает солдат на убой», а прекратить кровопролитие можно только действиями против Киева. Он добавил, что в плену с ним обращаются корректно: предоставляют еду, сигареты и возможность поддерживать гигиену.