Стало известно, когда школьников начнут обучать семьеведению Голикова: программы «Семьеведения» будут преподавать в школах с сентября

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Татьяна Голикова

Программы внеурочного школьного курса семьеведения будут готовы в июле, а преподавание запланировано на сентябрь, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, которые приводит «Коммерсант», в июле Минпросвещения РФ завершит эту работу и представит курс на суд. Голикова отметила, что на курс отводится 34 учебных часа.

Думаю, что, как мы и предполагали, в июле Министерство просвещения завершит эту работу и представит курс на суд, — поделилась зампредседателя правительства на социальном форуме «Женщины Донбасса».

Преподавание курса должно начаться с 1 сентября 2024 года. Его задачей является распространение среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи.

Представители педагогического сообщества, в свою очередь, сомневаются, что учителя успеют подготовиться к преподаванию новой дисциплины. На это им дано полтора-два месяца.

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