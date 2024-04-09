Семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» включили в список террористов

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Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в список террористов и экстремистов, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в реестре оказались четверо непосредственных исполнители нападения на концертный зал.

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, — сообщили в ведомстве.

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 145 человек. Пострадали не менее 550 граждан. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что девять детей из шести семей остались сиротами в результате теракта в Красногорске.

Известно, что четверо фигурантов будут находиться под стражей до 22 мая. Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала, что подозреваемых в теракте доставили в СИЗО «Лефортово», где в отношении них предусмотрены особые условия содержания.