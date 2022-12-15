«Семена будущей жизни»: юрист о защите эмбрионов Юрист Свитнев поддержал идею защищать от уничтожения здоровые эмбрионы

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Защита оплодотворенных в пробирке эмбрионов на законодательном уровне нужна, чтобы сохранить их право на рождение, рассказал «360» юрист Константин Свитнев. По его словам, для проведения процедуры ЭКО требуется лишь два-три эмбриона из 15, а после успешного оплодотворения от остальных избавляются. Эксперт убежден, что они являются «семенами будущей жизни» и должны быть защищены, если в них не наблюдается патологий.

Полагаю, что все генетически здоровые эмбрионы без каких-либо патологий, мозаицизма и прочего должны быть защищены. Эмбрионы могут храниться до тысячи лет при условии отсутствия проникающей радиации. Почему не сохранить семена будущей жизни? — сказал Свитнев.

Юрист уточнил, что эмбрионы не должны уничтожаться, они должны поступать в специальную базу, из которой их могли бы получить люди, которым требуется помощь реподуктологов и которым донорские клетки бы помогли. Эксперт отметил, что это также удешевило бы процесс ЭКО для многих людей, он назвал это «усыновлением эмбрионов».

Сенатор Елена Мизулина ранее заявила, что эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены. По ее словам, этот пробел в законодательстве необходимо урегулировать.

В конце ноября стало известно, что в американском штате Теннесси из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы. Эмбрионы хранились с 1992 года в жидком азоте при температуре минус 192 градуса. Часть их была использована сразу же для анонимных супругов, а другая часть осталась в дар Национальному центру донорства эмбрионов.