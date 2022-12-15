Защита оплодотворенных в пробирке эмбрионов на законодательном уровне нужна, чтобы сохранить их право на рождение, рассказал «360» юрист Константин Свитнев. По его словам, для проведения процедуры ЭКО требуется лишь два-три эмбриона из 15, а после успешного оплодотворения от остальных избавляются. Эксперт убежден, что они являются «семенами будущей жизни» и должны быть защищены, если в них не наблюдается патологий.

Полагаю, что все генетически здоровые эмбрионы без каких-либо патологий, мозаицизма и прочего должны быть защищены. Эмбрионы могут храниться до тысячи лет при условии отсутствия проникающей радиации. Почему не сохранить семена будущей жизни? сказал Свитнев.

Юрист уточнил, что эмбрионы не должны уничтожаться, они должны поступать в специальную базу, из которой их могли бы получить люди, которым требуется помощь реподуктологов и которым донорские клетки бы помогли. Эксперт отметил, что это также удешевило бы процесс ЭКО для многих людей, он назвал это «усыновлением эмбрионов».

Сенатор Елена Мизулина ранее заявила, что эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены. По ее словам, этот пробел в законодательстве необходимо урегулировать.

В конце ноября стало известно, что в американском штате Теннесси из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы. Эмбрионы хранились с 1992 года в жидком азоте при температуре минус 192 градуса. Часть их была использована сразу же для анонимных супругов, а другая часть осталась в дар Национальному центру донорства эмбрионов.

 