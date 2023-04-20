Семейным россиянам могут выделить больше денег на ипотеку «Известия»: в Госдуме предложили удвоить лимит кредита по семейной ипотеке

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой письмо с предложением увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Такое предложение парламентарии мотивировали тем, что стоимость жилья в крупных городах не позволяет семьям с детьми уложится в ипотечные лимиты. Об этом пишут «Известия».

В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей, — пояснил изданию член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что за последний год стоимость квадратного метра в городах-миллионниках увеличилась более чем на 15%, а в некоторых — более чем на 20%.

Эксперты также сообщили, что в целом по России средняя цена на двухкомнатную квартиру в настоящее время превышает 6,9 млн рублей, на трехкомнатную — 8,8 млн.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Она позволяет взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка по ставке до 6%. Также программа дает возможность рефинансировать имеющуюся ипотеку на первичном рынке. При этом максимальная сумма кредитов по программе составляет в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

Ранее от Минцифры России поступило предложение упростить правила получения льготной ипотеки молодыми (до 30 лет включительно) IT-специалистами. Предлагается исключить требования к их минимальной зарплате, а также в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа.

В начале апреля эксперты прогнозировали, что в 2023 году средний срок ипотечного кредита в России может достичь 27 лет, а средний ежемесячный платеж — перевалить за 30 тысяч рублей. Ипотека не становится доступнее для заемщика, но на ней все еще можно сэкономить.