Семье спасавшего людей из «Крокуса» школьника позвонили из Кремля Мать спасавшего людей из «Крокуса» школьника рассказала о звонке из АП

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Артем Донсков

Семье школьника Артема Донскова, помогавшего посетителям во время теракта в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл», позвонили из администрации президента России, сообщила РИА Новости его мать Александра Донскова. По словам женщины, ее сыну предложили встретиться с Владимиром Путиным. Встреча может состояться в мае.

Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства, — рассказала она.

Донскова напомнила, что дети, помогавшие посетителям в «Крокусе», получил награды и благодарности. Семья молодого человека встретилась с руководством Мосгордумы, Общественной палаты, в ближайшее время Донсковы вылетят на аналогичное мероприятие в Махачкалу.

Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным, — добавила она.

Подростки, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, вывели несколько сотен людей на улицу, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт и последовавший за ним пожар. Никита Иванов, Артем Филимонов, Артем Донсков, Ислам Халилов, София Майер и другие ранее рассказали, что руководствовались знаниями, полученными на инструктаже.