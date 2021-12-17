Семье посоветовали перезахоронить родственника после осквернения его могилы

Участковый «настойчиво рекомендовал» семье Виктора Смирнова, с могилы которого в селе Актаныш в Татарстане спилили крест, перезахоронить тело, сообщает «Газета.Ru». Сестра жены умершего Ирина Грегоржевская заявила, что родственники не собираются этого делать.

Мы считаем, что это какая-то дикость. Кроме того, у нас нет никаких законных оснований для этого. Да и как можно перезахоронить, не нарушив волю усопшего, исполнение которой гарантировано в том числе законом? Чтобы не было проявлений недовольства, мы делаем всё, что от нас зависит, — в том числе для предотвращения подобных конфликтов в будущем, — сказала она.

Она добавила, что администрация не пыталась решить конфликт, а её целью было просто успокоить родных.

Ранее замглавы района Райхан Галимянова сообщила, что власти не советовали повторно ставить православный крест, чтобы уберечь семью, так как вандала ещё не нашли. Она сообщила, что родные покойного с этим не согласились и власти региона проследят, чтобы инцидент не повторился.

По её словам, всё началось с того, что рядом с могилой покойного оказалось захоронение мусульманина. Но межнациональной розни в селе нет, «это факт», заверила замглавы.