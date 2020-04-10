Семь регионов ужесточили меры против коронавируса

Власти семи субъектов приняли решение об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о введении справок для жителей, продолжающих работать в период самоизоляции,
Власти Пермского края ввели электронные пропуска для передвижения на работу. Эта система начнёт работу в тестовом режиме в ближайшие дни.
В Красноярске ограничили въезд в город и выезд из него: возле границ населённого пункта установили контрольно-пропускные пункты с проверкой состояния здоровья и документов.
В Татарстане уже введена аналогичная система, но с 10 апреля в регионе усилят патрули.
Власти Мари Эл запретили продажу алкоголя с 18:00 до 14:00. Они объяснили это ростом обращении из-за проблем со спиртным.
Как ранее писал NEWS.ru, пропускной режим также вводят с 13 апреля в Москве. Власти Подмосковья приняли аналогичное решение.
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