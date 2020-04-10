Семь регионов ужесточили меры против коронавируса

https://static.news.ru/photo/d7fedf2e-7b68-11ea-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Власти семи субъектов приняли решение об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о введении справок для жителей, продолжающих работать в период самоизоляции, передаёт ТАСС. По его словам, дисциплина граждан начинает снижаться.

Власти Пермского края ввели электронные пропуска для передвижения на работу. Эта система начнёт работу в тестовом режиме в ближайшие дни.

В Красноярске ограничили въезд в город и выезд из него: возле границ населённого пункта установили контрольно-пропускные пункты с проверкой состояния здоровья и документов.

В Татарстане уже введена аналогичная система, но с 10 апреля в регионе усилят патрули.

Власти Мари Эл запретили продажу алкоголя с 18:00 до 14:00. Они объяснили это ростом обращении из-за проблем со спиртным.

Как ранее писал NEWS.ru, пропускной режим также вводят с 13 апреля в Москве. Власти Подмосковья приняли аналогичное решение.