Семь новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области

Власти Тамбовской области сообщили о росте числа заражённых коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали семь новых случаев инфицирования.
Среди пациентов пять мужчин и две женщины, каждый их них в возрасте от 30 до 35 лет,
Также врачи доставили в медицинские учреждения 22 жителей с подозрением на коронавирус.
Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует режим самоизоляции. Власти рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удалённую работу или отправить в отпуска, а большинство организация в торговле и сфере услуг, за исключением аптек и магазинов, закрылись.
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