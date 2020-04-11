Семь новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/c1d25bea-7c2b-11ea-8774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Тамбовской области сообщили о росте числа заражённых коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали семь новых случаев инфицирования.

Среди пациентов пять мужчин и две женщины, каждый их них в возрасте от 30 до 35 лет, передаёт РИА Новости. Всего на территории области COVID-19 заболели 40 человек, шесть из них уже вылечились.

Также врачи доставили в медицинские учреждения 22 жителей с подозрением на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует режим самоизоляции. Власти рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удалённую работу или отправить в отпуска, а большинство организация в торговле и сфере услуг, за исключением аптек и магазинов, закрылись.