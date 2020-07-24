Семь фигурантов дела «Нового величия» узнают приговор 6 августа

https://static.news.ru/photo/d2b1316c-cdb5-11ea-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Приговор семерым фигурантам дела об экстремизме из молодёжного сообщества «Новое величие» станет известен 6 августа. Его огласит Люблинский суд в Москве. Об этом стало известно в результате слушаний, прошедших 24 июля.

Ранее сторона обвинения запросила назначить фигурантам дела наказание в виде условных и реальных сроков заключения.

Суд удаляется для постановления приговора. Он будет оглашён 6 августа в 12:00, — цитирует судью ТАСС.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу.

Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова.