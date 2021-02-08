Семь человек арестовали по делу о заказном убийстве хореографа в Москве

https://static.news.ru/photo/a8eb8c6a-6a0e-11eb-bf77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд арестовал семь подозреваемых в заказном убийстве танцовщицы и хореографа Натальи Прониной в столице.

Согласно данным ТАСС, они пробудут в изоляторе до 23 марта.

Установить подозреваемых помогли, в частности, следы на выброшенном орудии убийства. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве по найму (пп. «ж, «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Задержаны в том числе заказчица, организатор убийства и пособники.

Следователи установили, что мотивом могла послужить ревность к мужчине.

Как писал NEWS.ru, ранее женщина, которая водила в студию Прониной дочерей и хорошо была с ней знакома, сообщила, что погибшая была целеустремлённым и жизнерадостным человеком.

В столице на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла. Инцидент произошёл вечером 23 декабря. В 22:50 в полицию поступила информация о том, что некий мужчина выстрелил в девушку из предмета, похожего на пистолет, когда та с двумя подругами подходила к подъезду своего дома. Злоумышленник скрылся.

По данным СМИ, погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ. Сейчас полицейские занимаются поиском нападавшего. Позже стало известно, что погибшая — 30-летняя Наталья Пронина — хореограф, участница международных конкурсов и руководитель танцевальной школы. Она много выступала за рубежом и сотрудничала со звёздами эстрады. После нападения её госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам так и не удалось спасти жизнь девушки.