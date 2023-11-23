«Съели — и умерли»: диетолог рассказала, как выбрать пельмени Терапевт Звонков рекомендует варить пельмени не меньше 15 минут

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Роскачество обнаружило в продукции популярных производителей пельменей сальмонеллу, листерии и другие опасные бактерии, чреватые не просто плохим самочувствием, но и серьезными осложнениями. NEWS.ru поговорил с экспертами и выяснил, как выбрать и приготовить магазинные пельмени так, чтобы точно не отравиться.

Что думает об отечественных пельменях Роскачество

В ноябре Роскачество решило проверить готовые пельмени от отечественных производителей. Специалисты отобрали продукцию 20 наиболее популярных торговых марок и оценили их по 587 показателям.

Оказалось, что половина из них потенциально опасна для здоровья. В пельменях «Стародворье», «Ложкаревъ» и «Останкинские традиционные» обнаружили кишечную палочку, в изделиях «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» — сальмонеллу, а в продукции «ВкусВилл» — бактерии листерии. Проверку на наличие патогенов не прошли также «Горячая штучка» и «Зеленая линия».

Кроме того, в некоторых пельменях нашлись перемолотые кости. Такой проблемой страдают марки «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. В Роскачестве предположили, что это может быть связано с использованием мяса механической обвалки, однако его наличие в составе указала только «Горячая штучка».

По итогам проверки ни одна из марок не смогла получить Знак качества. В собственном рейтинге Роскачества в тройку лидеров вошли пельмени «Мираторг», «Сергиев Канон» и «Мясновъ». Причем среди потребителей наибольшей популярностью пользуется «Сергиев Канон».

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Как выбрать пельмени по упаковке

Чтобы не отравиться, поедая магазинные пельмени, врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует при их покупке обращать внимание на состояние упаковки и холодильника, в котором они хранятся. Последний должен нормально работать и сохранять продукты замороженными.

«Выбирать нужно по пачке. Она не должна быть смятой, а пельмени не должны быть слипшимися, покрытыми снегом или льдом. То есть не должны присутствовать следы разморозки и повторной заморозки. <...> Как только пельмени начинают оттаивать — начинается интенсивный рост бактериальной микрофлоры», — сказала собеседница NEWS.ru.

Она объяснила, что те или иные бактерии так или иначе присутствуют в любых пельменях. Но это не значит, что человек обязательно отравится после их употребления, нередко просто происходит «напряжение иммунной системы». Стандартные требования к продуктам по содержанию микроорганизмов обычно ниже предельного порога, безопасного для человека.

Стоит ли ориентироваться на цену пельменей

Цена не главный фактор при выборе пельменей, отмечает Соломатина. Дешевизна пельменей не означает, что человек обязательно отравится, как и дорогие не гарантируют обратного. Выбор стоит делать в пользу продукции по адекватной стоимости. Слишком низкая цена — опасный звоночек, потому что ни один производитель не будет делать что-то себе в убыток. Можно, например, брать пельмени известных брендов, если они идут по акции.

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Собеседница NEWS.ru объяснила, что проблема дешевых пельменей не в том, что «мы их съели — и сразу умерли», а в использовании плохого сырья: хрящей, мяса механической обвалки и прочих субпродуктов. Если питаться таким слишком часто, то организм будет недополучать полезные вещества.

Диетолог советует ориентироваться на известность того или иного бренда. По ее словам, крупный производитель не станет рисковать своей репутацией. Тут следует отсечь и всякие фермерские пельмени, потому что их качество проверяют реже.

«Должна быть известная марка. Крупные бренды не будут рисковать репутацией, потому что себе дороже. И не стоит вестись на слово „фермерский“. Пельмени действительно могут быть фермерскими, ручной лепки, но крупные предприятия регулярно проверяются, а какое-нибудь условное „Дедушкино подворье“ проверить достаточно сложно», — заметила Соломатина.

На что еще обратить внимание при выборе пельменей

Также Соломатина рекомендует смотреть на категорию пельменей. Предпочтение стоит отдавать продукции категории Б, где доля мяса в начинке составляет от 60% до 80%. Пельмени категории А — еще лучше, однако найти их в магазинах достаточно сложно.

«В пельмени все равно чистое мясо не кладут. В начинку добавляют еще как минимум лук, перец, соль. Ну а в категории совсем низкой могут вообще присутствовать мука, крахмал, мясо механической обвалки, где кожа, обрезки и все подряд», — сказала диетолог.

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Как правильно варить пельмени

Если поесть пельмени хочется, но отравиться страшно, то их следует правильно готовить. Принятое в народе правило «бросил, всплыли — готово» не работает, объясняет Соломатина. Она напомнила, что в сыром мясе помимо бактерий могут быть различные паразиты. Чтобы они погибли, требуется время.

«Поэтому, когда пельмени всплыли, мы их перемешали, перевернули — и под крышку, чтобы они хорошо проварились», — сказала диетолог.

Врач-терапевт и писатель Андрей Звонков в разговоре с NEWS.ru уточнил, что варить пельмени следует не меньше 15–20 минут при температуре 100 градусов. Однако лучше кипятить пельмени еще дольше, потому что неизвестно, сколько в них может быть патогенных микроорганизмов.

«Если нормально проварить, если не есть пельмени сырыми, то сальмонелла во время хорошей варки погибает», — подчеркнул медик.

В теории обезопасить себя можно и с помощью активированного угля, если выпить его до приема пищи. Но тогда придется принять сразу целую пачку, а порцию пельменей ограничить, отмечает Соломатина. Проблема такого способа состоит в том, что уголь абсорбирует не только вредные вещества, но и полезные.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Чем опасны сальмонеллез, листериоз и другие кишечные инфекции

Одно из наиболее частых последствий употребления некачественных продуктов, в том числе пельменей, — сальмонеллез. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой являются бактерии сальмонеллы. Чаще всего их обнаруживают в мясе птицы и яйцах.

Сальмонеллез может проявляться по-разному: у одних людей он протекает бессимптомно, для других же болезнь чревата смертельным исходом. С момента заражения до первых признаков заболевания обычно проходит от нескольких часов до пары дней. Сальмонеллез проявляется в виде высокой температуры, головной боли и расстройства кишечника. В отдельных случаях возникающий во время болезни дисбактериоз может сохраняться несколько лет.

В ходе ноябрьской проверки Роскачество выявило в некоторых пельменях листерии. Эти бактерии являются возбудителем другого опасного инфекционного заболевания — листериоза. В Роспотребнадзоре предупреждают, что оно способно поражать центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и другие органы.

Острое течение листериоза проявляется высокой температурой, общей интоксикацией организма, может появляться сыпь, в отдельных случаях увеличиваются печень и селезенка. Тяжелое течение болезни требует госпитализации.

Еще одна распространенная причина отравления некачественными пельменями и другими продуктами — кишечная палочка. Как в случае и с другими кишечными инфекциями, признаками заражения этой патогенной бактерией могут быть плохой аппетит, диарея, рвота, вялость, озноб и высокая температура.

В отдельных случаях (преимущественно у детей и пожилых людей) заражение кишечной палочкой грозит развитием гемолитико-уремического синдрома — болезни, способной привести к острой почечной недостаточности.

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