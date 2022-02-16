Сельхозлеса предложили вернуть государству

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направили письмо вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением вернуть леса в собственность государства. Основным аргументом общественников является то, что миллионы гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой вырубки, так как не относятся к лесному фонду. В правительстве пообещали рассмотреть обращение, сообщают «Известия».

Десятки миллионов гектаров не защищены от вырубки. Эта площадь больше, чем территория Германии. Но лес — это лёгкие нашей страны, — пояснил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Борис Подольный.

По словам экспертов, в предложении общественников есть здравый смысл, так как аграриям ухаживать за лесом экономически невыгодно. При этом постановление правительства РФ № 1509 защищает права владельцев на вырубку леса, так как в нём закреплены соответствующие нормы.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило федеральный план по подготовке и проведению лесоустройства в России, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Отмечается, что действия по обеспечению рационального использования, охране и защите российских лесов станут более прозрачными. При этом предлагается актуализировать план ежегодно.