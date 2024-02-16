Сексологи объяснили тягу мастурбировать во время работы Продюсер Белл: мастурбация во время удаленной работы помогает концентрации

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Мастурбация на удаленке в рабочее время помогает концентрации, объяснил продюсер контента на платформе аудиоэротики Джейми Белл, сообщает Metro. По его словам, у людей сложный график, а дома тихо, никого нет, есть время «для себя». Поводом для размышлений стали данные опроса, по которым британцы предпочитают смотреть порно с 09:00 до 17:29.

Но нам всем нужно делать перерывы; и реальность такова, что секс может помочь нам расслабиться и улучшить концентрацию. Чем, например, 10-минутный перерыв на мастурбацию отличается от перерыва на кофе? — задается вопросом Белл.

Секс-эксперт Изабель Юрен согласна, что время работы из дома у многих становится самым конфиденциальным, потому что родные уходят из квартиры. Как подтверждает клинический психолог Несс Купер, больше перерывов могут привести к более продуктивной работе.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке сотрудник отеля проник в номер к российским туристкам, залез к ним голым в кровать и стал мастурбировать. Россияне на ломаном английском потребовали объяснения в связи с действиями мужчины и попросили вызвать полицию. Заявление приняли лишь после вмешательства консула.