Неожиданный поворот: как танцы помогают в решении любовных проблем

Одним из печальных последствий пандемии стало увеличение числа разводов и разладов в отношениях жителей России. Чтобы спасти брак, некоторые обращаются за помощью к специалистам. Причём всё чаще это стали делать не только женщины, но и мужчины. По словам экспертов, в такие эмоционально сложные периоды многим хочется избавиться от внутренних зажимов, мешающих в личной жизни. О чём в пандемию просит сексологов сильная половина человечества, на что идут женщины ради отношений и как танцы могут помочь сохранить брак — в материале NEWS.ru.

Разожгите пламя

Достаточно часто проблемы в отношениях у россиян начинаются, когда утихает былая страсть. А из-за стресса, вызванного пандемией, длительного совместного пребывания дома у многих пар именно этот факт стал отправной точкой к разрыву. Одни так и не смогли справиться с подобной ситуацией и развелись, другие решили обратиться к специалистам. Как рассказала NEWS.ru сексолог Ольга Кетоева, в период пандемии к ней за помощью стало приходить больше россиян, чем годом ранее. Причём часто консультации посещают мужчины, которые не знают, «как бы аккуратно» отправить к специалисту своих жён. Такие мужья в итоге хотят добиться одного — раскрепощения своих женщин и разнообразия в любовных делах.

По словам эксперта, дамы периодически тоже приходят с подобным запросом. Часто, чтобы решить проблему, представительницы прекрасного пола начинают заниматься танцами. Это помогает почувствовать себя увереннее и удивить вторую половину. Такой способ решения интимных проблем специалист одобряет и советует обязательно записаться на онлайн или офлайн-занятия. Правда сексолог уточняет — это может стать лишь частью работы над отношениями.

Танцы — это, конечно, очень здорово. Девушка отдаётся музыке, учится расслабляться и чувствовать ритм. С их помощью начинаешь себя больше любить, понимать, ставишь планку выше. Когда девушка занимается танцами, она начинает чувствовать себя более расковано как в обществе, так и в постели. Но проблема в том, что люди хотят получить «быструю таблетку», чтобы наладить свои отношения. Одних танцев в таком случае недостаточно, нужно в совокупности работать над собой и своими навыками. Парам обязательно стоит научиться находить компромисс и обсуждать то, что их беспокоит или не нравится. Ольга Кетоева сексолог сексолог

Специалист уточнила, что сами мужчины часто не могут раскрепостить своих женщин. Они боятся их обидеть просьбами или замечаниями. По словам эксперта, порой высказывания мужчин на тему их интимной жизни с избранницей вызывают у дам обиды. В итоге девушки ещё больше замыкаются в себе и не хотят ничего предпринимать для решения проблем. Поэтому сексолог посоветовала быть внимательнее и всегда идти на встречу друг к другу, а не торопиться ссориться.

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В танце уйти от проблем

Любопытными наблюдением с NEWS.ru также поделилась хореограф Анна Казанина. По её словам, в пандемию действительно девушки стали больше танцевать, да и парни тоже. Эксперт связала это с тем, что многие педагоги перешли на онлайн-платформы, где они теперь проводят как индивидуальные занятия, так и групповые. Подобный формат сейчас стал для россиян более понятным, интересным и доступным. Да и в том случае, когда жители нашей страны слишком много времени проводят дома, танцы онлайн — это отличная эмоциональная разгрузка и подзарядка.

Сейчас очень многие хореографы разных направлений могут заниматься с девушками «через экран» также эффективно, как это было до пандемии в залах. Порой результаты от таких занятий нас, преподавателей, поражают не меньше, чем учеников. За прошлый год на моём опыте случилось несколько удивительных историй. Некоторые мои замужние ученицы поделились, что долго не могли забеременеть. Они пришли на занятия именно за раскрепощением, чтобы почувствовать себя более женственными, получить позитивные эмоции. И через какое-то время наконец забеременели. Танцы раскрывают тебя как женщину — это абсолютно точно. Анна Казанина хореограф и танцовщица хореограф и танцовщица

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты перечислили топ полезных хобби на 2021 год. По мнению специалистов, с помощью этих занятий россияне смогут поддерживать своё психологическое и физическое здоровье в норме, а также всегда чувствовать эмоциональный подъём. В этом списке оказалась разнообразная арт-терапия, включающая в себя интересные и доступные каждому практики. Йога, которой можно заниматься как в зале, так и спустя некоторое время самостоятельно дома. Третьим эффективным хобби эксперт назвала пение. С помощью вокала можно научиться полезным дыхательным техникам, снять напряжение и повысить уровень эндорфинов в крови.