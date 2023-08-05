Сексолог рассказала о возможных причинах расставания дочери Шойгу с мужем Сексолог Миллер: загруженный график мог стать причиной расставания Ксении Шойгу с мужем

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Ксения Шойгу

Сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru предположила, что загруженный график мог стать причиной расставания дочери главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксении с блогером Алексеем Столяровым. По ее мнению, чтобы избежать таких проблем партнерам необходимо стремиться поддерживать эмоциональную близость. Миллер полагает, что находясь на расстоянии людям стоит вносить элементы игры в отношения, такие как флирт или откровенные переписки.

При желании возможно поддержать на расстоянии абсолютно все: страсть, эмоциональную близость, что угодно. На расстоянии люди прибегают к легкому флирту друг с другом, откровенной переписке. Нужно вносить элемент игры в отношения, устраивать совместный досуг. При желании, это можно устроить при любом графике. А так называемые серьезные отношения, когда оба такие серьезные, со сложным графиком — это грустно, — сказала Миллер.

5 августа Ксения Шойгу и Столяров объявили о расставании. Шойгу отметила, что она и Столяров остались очень близкими друзьями. Блогер подтвердил слова дочери главы МО. По его словам, чувства у пары друг к другу пропали уже давно, они решили расстаться на позитивной ноте. Сейчас им удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты.

В мае стало известно, что Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Примерно за час перед атакой ВСУ муж Шойгу опубликовал видео с центральной площади города. По данным Telegram-канал Mash, это место находится в нескольких километрах от точки удара.